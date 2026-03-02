كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

لبنان

رعد: لا نرى موجبًا أن يتخذ الرئيس نواف سلام وحكومته قرارات ضد اللبنانيين
لبنان

رعد: لا نرى موجبًا أن يتخذ الرئيس نواف سلام وحكومته قرارات ضد اللبنانيين

2026-03-02 19:03
98

تعليقًا على تصريح رئيس الحكومة اللبنانية السيد نواف سلام الذي أدلى به بعد جلسة الحكومة الطارئة في قصر بعبدا، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: "نتفهم عجز الحكومة اللبنانية أمام العدو الصهيوني الغاشم الذي يستبيح السيادة الوطنية ويحتل الأرض ويشكل تهديدًا متواصلًا لأمن واستقرار البلاد، ونتفهم أيضًا حقها في اتخاذ قرار الحرب والسلم وقصورها عن تنفيذ ذلك وفرضه على العدو المنتهك للسلم الوطني والمتمادي في حربه العدوانية ضد لبنان وشعبه".

وأضاف: "إلا أننا لا نرى موجبًا في ظل هذا العجز والقصور الواضحين أن يتخذ الرئيس سلام وحكومته قرارات عنترية ضد اللبنانيين الرافضين للاحتلال ويتهمهم بخرق السلم الذي تنكر له العدو ورفض تنفيذ موجباته على مدى سنة وأربعة أشهر، وفرض على اللبنانيين حكومة وشعبًا حالة الحرب اليومية دون أن تتمكن الحكومة من وقف اعتداءاته المتواصلة أو حتى من توظيف ما تزعمه من صداقات دولية للبنان من أجل إرغام العدو على وقف الحرب ضد بلادنا".

وتابع: "كان اللبنانيون ينتظرون قرارًا بحظر العدوان، فإذا بهم أمام قرار حظر رفض العدوان"، مردفًا: "إن ردة فعل حزب الله إزاء التمادي الصهيوني في الاعتداء على أحرار وشرفاء الناس وحلفائهم في لبنان والمنطقة إن هي إلا إشارة رافضة لمسار الإذعان وخداع اللبنانيين بأن مصالحة العدو والخضوع لشروطه هو السبيل الوحيد المتاح ليتحقق الأمن والسلام اللبناني الموهوم".

وقال "إن الحكومة اللبنانية التي تعجز عن فرض السلم على العدو، كما تعجز عن خوض غمار المقاومة للعدوان، عليها أن تنأى بالبلاد عن افتعال مشاكل إضافية تدفع نحو تسعير حالة الغليان والتوتر التي يجب أن نعمل جميعًا على تلافيها".

الكلمات المفتاحية
لبنان محمد رعد الحكومة اللبنانية نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
رعد: لا نرى موجبًا أن يتخذ الرئيس نواف سلام وحكومته قرارات ضد اللبنانيين
رعد: لا نرى موجبًا أن يتخذ الرئيس نواف سلام وحكومته قرارات ضد اللبنانيين
لبنان منذ ساعة
إقفال المدارس ومؤسسات التعليم المهني والجامعة اللبنانية غدًا بسبب الأوضاع الأمنية
إقفال المدارس ومؤسسات التعليم المهني والجامعة اللبنانية غدًا بسبب الأوضاع الأمنية
لبنان منذ 3 ساعات
تعديلات على رحلات “الميدل إيست” بسبب إغلاق الأجواء في المنطقة
تعديلات على رحلات “الميدل إيست” بسبب إغلاق الأجواء في المنطقة
لبنان منذ 7 ساعات
جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”
جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”
لبنان منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
رعد: لا نرى موجبًا أن يتخذ الرئيس نواف سلام وحكومته قرارات ضد اللبنانيين
رعد: لا نرى موجبًا أن يتخذ الرئيس نواف سلام وحكومته قرارات ضد اللبنانيين
لبنان منذ ساعة
إقفال المدارس ومؤسسات التعليم المهني والجامعة اللبنانية غدًا بسبب الأوضاع الأمنية
إقفال المدارس ومؤسسات التعليم المهني والجامعة اللبنانية غدًا بسبب الأوضاع الأمنية
لبنان منذ 3 ساعات
تعديلات على رحلات “الميدل إيست” بسبب إغلاق الأجواء في المنطقة
تعديلات على رحلات “الميدل إيست” بسبب إغلاق الأجواء في المنطقة
لبنان منذ 7 ساعات
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
لبنان منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة