2026-03-02 20:57
قالت قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الإرهابي هاجما الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وتجاهل للقيم الإنسانية، مستهدفين الإمام علي خامنئي وعددًا من القادة البارزين وأبناء الشعب الإيراني، ما أدى إلى استشهادهم.

وأضافت في بيان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة شجرة طيبة راسخة وهذه التهديدات والخسائر لم تزدها إلا قوة وصلابة وثباتًا على نهجها".

وأردفت قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية: "باسم القادة والمقاتلين في جبهة المقاومة نؤكد تمسكنا بالعهود التي قطعناها وبعد أن تجاوز العدو كل الخطوط الحمراء للإنسانية والقوانين الدولية نعتبر مواصلة القتال بكل قوة ضد الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية واجبًا شرعيًا لا تراجع عنه".

وتابعت: "سنفتح أبواب النار على العدو ولن نهدأ حتى هزيمته وعلى المعتدين أن يدركوا أن أيامهم السعيدة قد انتهت ولن يكون لهم أمان في أي مكان في العالم".

وأعلنت للأمة الإسلامية ولكل دعاة الحرية "أنها مستمرة في المقاومة حتى القضاء على الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية وستنتقم للمظلومين والشهداء من الظالمين والمستكبرين".


 

