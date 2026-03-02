أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الولايات المتحدة الكيان الصهيوني تستهدفان المواطنين الأبرياء والمواقع المدنية وليس المنشآت العسكرية.

وأوضح أن الضربات شملت مباني سكنية ومستشفيات في طهران، داعيًا الأمم المتحدة إلى التحرك وعدم التزام الصمت حيال ما يجري. وأكد أن بلاده لا تمثل تهديداً، وأن برنامجها النووي سلمي، فيما الممارسات الأميركية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد إيرواني على أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها، وأن ردها يقتصر على استهداف مواقع عسكرية دون المدنيين، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران لا تسعى إلى التصعيد لكنها لن تتنازل عن سيادتها.

الكلمات المفتاحية