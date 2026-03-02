كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينفي شائعات حول إيواء النازحين وتقديم مساعدات مالية
لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينفي شائعات حول إيواء النازحين وتقديم مساعدات مالية

2026-03-02 22:48
صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:
تروج بعض الجهات المشبوهة أن "نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، يدعو الأهالي النازحين للتوجه إلى بيت الطائفة في الحازمية لإستلام مبلغ مالي بدل ايجار منزل،وأن ومن يتعذر عليه تأمين مسكن يمكنه الإقامة في مباني المجلس في الحازمية مع دعوة عامة لمأدبة إفطار يومية خلال الشهر الكريم".

إن المكتب الإعلامي للمجلس يؤكد أن هذه الأنباء عارية من الصحة تماما ، وهي مجرد شائعات مغرضة يهدف مروجوها إلى تشويه دور المجلس الشيعي الذي لم يبخل يوم في نجدة أهلنا في الملمات عندما تتوافر لديه الإمكانات لهذا الغرض،فضلا عن أن مقر المجلس في الحازمية أو في حارة حريك، ليس معدا لاستقبال النازحين وسكنهم ،وبالكاد يستوعب مهمات العاملين فيه. ويطلب المجلس من السلطات المختصة ملاحقة مروجي هذه الشائعات وكشفهم أمام الرأي العام".

المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب النازحون
