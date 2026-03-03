كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لبنان

نقابة الأفران تطمئن: لا أزمة خبز والمخزون يكفي لشهرين
لبنان

نقابة الأفران تطمئن: لا أزمة خبز والمخزون يكفي لشهرين

2026-03-03 01:46
43

طمأن رئيس نقابة الأفران في لبنان طوني سيف، في بيان اليوم، اللبنانيين إلى أن الأفران تعمل بكفاءة عالية وتمتلك طاقة إنتاجية كافية للاستجابة لأي طلب طارئ أو متزايد.

وأوضح سيف أن الأفران تشهد ضغطًا نتيجة حالة القلق لدى المواطنين، مؤكداً أنها قادرة على مواكبة هذا الارتفاع في الطلب وتلبية المزيد عند الحاجة.

وشدد على عدم وجود أي داعٍ للخشية من نقص في الخبز، لا سيما مع توافر مخزون من القمح يكفي لمدة شهرين.

وأشار إلى أن باخرة جديدة تفرغ حمولتها حالياً في مرفأ طرابلس، إضافة إلى شحنات أخرى ستصل تباعاً، ما يعزز استقرار السوق ويضمن استمرارية الإنتاج.

الكلمات المفتاحية
لبنان اتحاد نقابات المخابز والأفران الخبز
