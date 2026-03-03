شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبنى قناة المنار ومبنى سكني يضم مكتبة للدراسات ومحال تجارية.

وامتدّت الغارات إلى جنوب لبنان، حيث استُهدفت بلدتا شحور وعربصاليم، بالتزامن مع إنذارات أطلقها جيش الاحتلال طالت نحو ثلاثين بلدة جنوبية، طالبًا من سكانها إخلاءها.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات إلى 52 شهيدًا و154 جريحًا، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان.

