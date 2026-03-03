كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
 غارات صهيونية على الضاحية والجنوب وإنذارات بإخلاء بلدات جنوبية
 غارات صهيونية على الضاحية والجنوب وإنذارات بإخلاء بلدات جنوبية

2026-03-03 02:51
شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبنى قناة المنار ومبنى سكني يضم مكتبة للدراسات ومحال تجارية.

وامتدّت الغارات إلى جنوب لبنان، حيث استُهدفت بلدتا شحور وعربصاليم، بالتزامن مع إنذارات أطلقها جيش الاحتلال طالت نحو ثلاثين بلدة جنوبية، طالبًا من سكانها إخلاءها.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات إلى 52 شهيدًا و154 جريحًا، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان.

