أدانت هيئة الإعلام في حزب الله العدوان الإجرامي "الإسرائيلي" الذي استهدف ليل أمس وفجر اليوم الثلاثاء 03 آذار/مارس 2026، قناة المنار وإذاعة النور بما تمثلان من درة تاج الإعلام المقاوم صوتًا وصورة.

ورأت هيئة الإعلام في حزب الله في بيان أن "هذه الجريمة الجديدة الغادرة بحق وسيلتين إعلاميتين مدنيتين تشكل حلقة جديدة من حلقات العدوان "الإسرائيلي" الممنهج الذي يستهدف صوت المقاومة وصورتها في محاولة واضحة للتأثير على معنويات أهلنا في إطار الحرب النفسية المستمرة والمتصاعدة".

أضاف البيان: "إن هيئة الإعلام في حزب الله، وإذ تدين هذا العدوان الإجرامي، تهنئ جميع العاملين على سلامتهم وتشكر الله على ذلك، وتؤكد أن قناة المنار وإذاعة النور ستستمران بعون الله في البث وإرسال صوت المقاومة وصور وروايات بطولاتها وصمود أهلها وثباتهم عبر الأثير، ولن يفت في عضدهما أي عدوان لأنهما نذرتا نفسيهما لخدمة هذا الخط الأصيل منذ البدايات، وستستمران في ذلك حتى تحقيق أهدافه النبيلة والشريفة".



