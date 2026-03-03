كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين العدوان على مبنيي المنار وإذاعة النور
لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين العدوان على مبنيي المنار وإذاعة النور

2026-03-03 10:49
العدو "الإسرائيلي" واهمٌ إن اعتقد أن تدمير مبنى يمكن أن يسكت كلمة المقاومة
18

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله العدوان الهمجي والمدمّر الذي شنّه العدو "الإسرائيلي" مستهدفًا مبنيي قناة المنار وإذاعة النور، في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الثلاثاء 03 آذار/مارس 2026، استكمالًا لعدوانه الوحشي على المؤسسات الإعلامية، ولاسيما الإعلام المقاوم، الذي يرفع راية الحق والحقيقة في مواجهة العدوانية الصهيونية والأميركية.

ورأت العلاقات الإعلامية في بيان أن "هذا الاعتداء الإرهابي هو دليل على حجم التأثير الكبير والدور الريادي اللذين يضطلعان بهما هاتان المؤسستان في مواجهة آلة القتل "الإسرائيلية" والأميركية، وكشف جرائمهما ومخططاتهما في لبنان وغزة وإيران واليمن، وفي كل المنطقة والعالم".

وأكدت أن "العدو "الإسرائيلي" الذي يخشى استمرار الصوت الإعلامي الصادح بالحق، والمنبر المقاوم المتصدّي لجرائمه وانتهاكاته، واهمٌ إن اعتقد أن تدمير مبنى يمكن أن يسكت كلمة المقاومة أو أن يطفئ شعلتها". مشيرة إلى أنه "حاول سابقًا في عدوان تموز 2006 عبر استهداف قناة المنار وإذاعة النور إخماد هذا الصوت، ففشل في النيل من عزيمتهما وإيمانهما الراسخ بنهج المقاومة. وسيبقى صوت الحق أعلى من كل عدوان مهما علا العدوان ومهما بلغ بطشه وتوحشه". 

وإذ أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله تضامنها الكامل مع إدارة قناة المنار وإذاعة النور وجميع العاملين فيها، فقد حيّت صمودهم وثباتهم، وأكدت "أن هذه الاعتداءات لن تنال من إرادتهم الصلبة بل ستزيدهم إصرارًا على مواصلة رسالتهم في المواجهة والتصدّي".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله قناة المنار العلاقات الإعلامية في حزب الله إذاعة النور
إقرأ المزيد
المزيد
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين العدوان على مبنيي المنار وإذاعة النور
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين العدوان على مبنيي المنار وإذاعة النور
لبنان منذ 5 دقائق
لبنان| هيئة الإعلام في حزب الله تدين العدوان الإجرامي
لبنان| هيئة الإعلام في حزب الله تدين العدوان الإجرامي "الإسرائيلي" على قناة المنار وإ
لبنان منذ ساعة
قاعدة
قاعدة "رامات ديفيد" الجوية.. بالتواريخ والأرقام
لبنان منذ 3 ساعات
المقاومة الإسلامية تستهدف قواعد العدو:
المقاومة الإسلامية تستهدف قواعد العدو: "رامات ديفيد"و"ميرون" و"نفح" ردًا على العدوان
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين العدوان على مبنيي المنار وإذاعة النور
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين العدوان على مبنيي المنار وإذاعة النور
لبنان منذ 5 دقائق
لبنان| هيئة الإعلام في حزب الله تدين العدوان الإجرامي
لبنان| هيئة الإعلام في حزب الله تدين العدوان الإجرامي "الإسرائيلي" على قناة المنار وإ
لبنان منذ ساعة
لا خطط حكومية جاهزة لإيواء النازحين
لا خطط حكومية جاهزة لإيواء النازحين
مقالات مختارة منذ ساعة
فلتسقط سلطة الحراب الأميركية
فلتسقط سلطة الحراب الأميركية
مقالات مختارة منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة