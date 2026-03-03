كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

بقائي: يجب أن تدرك دول المنطقة أن هذه الحرب ضد إيران والمنطقة والعالم الإسلامي

2026-03-03 13:21
37

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ إيران ثابتة في سياستها نحو دول الجوار، مشدّدًا على ضرورة أن "تدرك دول المنطقة أن هذه الحرب هي ضد إيران والمنطقة والعالم الإسلامي".

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 03 آذار/مارس 2026 في إحدى المدارس المتضررة جراء العدوان الأميركية - "الإسرائيلي" المشترك على إيران، أكّد بقائي أنّ "هذه المرحلة ستمر، وإيران ستخرج من هذا الامتحان مرفوعة الرأس، وسننتصر بالتأكيد".

وعلّق بقائي على تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والتي ادعى فيها أن إيران تلقت مقترحات في المفاوضات الأخيرة في جنيف ورفضها الجانب الإيراني، نافيًا صحة هذه الادعاءات، معتبرًا أنها "مجرد أكاذيب تُختلق لتبرير لشن الحرب".

ورأى أن ما يحدث اليوم بالمنطقة هو نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي حيال الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في العامين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "على دول المنطقة أن تتابع التطورات بدقة وترى کیف وصلنا إلى هذه النقطة.

وشدد بقائي على أن الإجراءات الإيرانية ضد أميرکا، ليست بأي حال من الأحوال عداءً مع دول الجوار. وقال موضحًا: "عملنا الحالي هو استهداف مصدر العدوان على إيران، وهذا منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا".

أضاف: "يا ليت أميرکا لم تكن قادرة على استخدام أراضي الدول الإسلامية ضدنا.. على دول الجوار أن تكن حذرة.. لقد فرضت علينا هذه الحرب".

وتابع بقائي يقول: "كل ما قيل عن مسار المفاوضات ما هو إلا كذب.. عليهم هم أن يوقفوا الحرب.. لم نكن نحن من بدأها. كان خيارنا هو الدبلوماسية".

وقال: "ذهبنا إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، وما زال مشهد مقتل أبناء إيران أمام أعيننا.. في محادثات جنيف، أعلن الوسيط بعد جولتين من الحوار، أنه تمّ إحراز 'تقدم ملحوظ'، وتم الاتفاق على عقد الجولة التالية من المفاوضات الفنية في فيينا، وهو طلب تم من قبل الطرف الآخر وقبلناه".

وأشار إلى أنه كان مقررًا استمرار المفاوضات غير المباشرة على المستوى السياسي في الأسبوع الجاري.

أضاف: "سمعنا خلال الساعات الماضية تصريحات من ويتكوف مفادها أنه طُلب من إيران إنهاء برنامجها النووي، ووقف برنامجها الصاروخي، وقطع أي دعم عن أصدقائها في المنطقة، وحتى التخلي عن قواتها البحرية... لم يُطرح أي من هذه المواضيع في المحادثات.. هذه أكاذيب تُختلق لتبرير العمل العسكري".
 

