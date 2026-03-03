أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، إطلاق الموجة الخامسة عشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي استهدفها فيها مواقع وأهدافًا للقوات الأميركية في عدد من دول المنطقة، وذلك في إطار الرد المتواصل على العدوان الأميركي الصهيوني المشترك على إيران.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء 03 آذار/مارس 2026، أن الموجة الجديدة شملت إطلاق صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة باتجاه منشآت وقواعد عسكرية تستخدمها القوات الأميركية، مؤكدًا أن العملية نُفذت بدقة عالية وحققت إصابات مباشرة في الأهداف المحددة سلفًا.

وأكد البيان أن استمرار الموجات الصاروخية يأتي ضمن استراتيجية تصعيد متدرج تهدف إلى استنزاف القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة، وإجبار واشنطن على وقف عدوانها، مشددًا على أن العمليات ستتواصل بوتيرة تصاعدية طالما استمر الاعتداء.

وأشار الحرس الثوري إلى أن اختيار الأهداف يتمّ وفق معايير عسكرية بحتة، مع التركيز على مراكز القيادة والسيطرة، ومستودعات الأسلحة، ومنظومات الدفاع الجوي، في رسالة واضحة بأن جميع القواعد الأميركية باتت ضمن نطاق الاستهداف.



