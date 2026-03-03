كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مقر خاتم الأنبياء: هجماتنا تستهدف مواقع العدو الصهيوني والجيش الأميركي حصرًا
مقر خاتم الأنبياء: هجماتنا تستهدف مواقع العدو الصهيوني والجيش الأميركي حصرًا

2026-03-03 13:46
أعلن مقر خاتم الأنبياء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية تأتي في إطار الرد المشروع على العدوان، مشددًا على أن الضربات موجهة حصرًا ضد مواقع كيان العدو الصهيوني وأماكن تمركز القوات الأميركية في المنطقة.

وأوضح المقر في بيان له اليوم الثلاثاء 03 آذار/مارس 2026، أن طهران تتابع ما وصفه بمحاولات التضليل التي يقوم بها العدو الصهيوني والولايات المتحدة عبر مهاجمة مراكز دبلوماسية ومصالح لدول في المنطقة، بهدف اتهام إيران وخلق ذرائع لتوسيع دائرة العدوان.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات تأتي في سياق ما اعتبره "حربًا إعلامية وسياسية" يسعى من خلالها العدو لتشويه طبيعة الرد الإيراني وإثارة التوتر مع دول الجوار، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية لا تكنّ أي عداء لدول المنطقة.

وجدد مقر خاتم الأنبياء التأكيد على التزام إيران بالحفاظ على الأمن الإقليمي وصون مصالح دول المنطقة، معتبرًا أن العمليات العسكرية الجارية تستهدف فقط مصادر العدوان والقواعد التي تستخدم لشن الهجمات على الأراضي الإيرانية.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
