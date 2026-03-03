وسع العدو الصهيوني اليوم الثلاثاء 03 آذار/مارس 2026، عدوانه الوحشي على لبنان، جوًا وبرًا، منفذًا سلسلة طويلة من الغارات الجوية التي استهدفت مباني سكنية ومدنية بحته، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي عشرات البلدات والقرى الجنوبية لا سيما الواقعة على الحافة الأمامية.

وتوزعت الاعتداءات الجوية "الإسرائيلية" على الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مركزًا على: حارة حريك، الغبيري، الحدث، مستهدفًا المباني السكنية، ما أدى إلى تدميرها وألحاق أضرار بالغة بالمباني المجاورة للمستهدفة.

كذلك استهدف طيران العدو "الإسرائيلي" فجرًا مبنى قناة المنار في حارة حريك، ومبنى إذاعة النور في حي ماضي بالضاحية الجنوبية، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بالمباني المجاورة والسيارات المتوقفة في الشوارع.

وشنّ الطيران الحربي المعادي منذ الصباح غارات جوية، مستهدفًا عشرات البلدات والقرى توزعت على الشكل التالي:

النبطية، عيتا الشعب، كفر صير، الخرايب، الصرفند، الشحور الخيام، طيرفلساي، دير قانون، الطيبة، دير سريان، الزرارية، صير الغربية، فرون، جبشيت، قعقعية الجسر، كفر ملكي، زوطر، بريقع، عيترون، يارون، حاروف، دبين، وتلة علي الطاهر، ووادي برغز وميدون (البقاع الغربي).



وتعرضت معظم هذه البلدات لعدد من الغارات الجوية المتكررة.

وبالتزامن مع هذه الاعتداءات قصفت مدفعية العدو الصهيوني العديد من البلدات الجنوبية لا سيما الواقعة على الحافة الأمامية وعلى مقربة من الحدود مع فلسطين المحتلة، وأفيد عن استهداف بلدة أرنون الشقيف بعدد من القذائف الفوسفورية.

في غضون ذلك يواصل الطيران الحربي والمُسيّر التابع للعدو الصهيوني انتهاكاته للسيادة اللبنانية بصورة متواصلة ومكثفة ويحلق على مستويات مختلفة في الأجواء اللبنانية مركزًا بشكل خاص على أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن أجواء العاصمة ومختلف قرى الجنوب والبقاع.

وأفادت المعلومات الميدانية بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تقدمت مئات الأمتار في عدد من القرى والبلدات الحدودية بعدما أخلى الجيش اللبناني مواقعه فيها، وانسحب إلى شمالي نهر الليطاني.

ودخلت قوات الاحتلال إلى بلدتيّ مركبا ورب ثلاثين، وتواصل توغلها، باتجاه بعض البلدات والتلال الحاكمة فيها.

إلى ذلك أصدر جيش العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم تهديدًا لسكان عشرات القرى والبلدات الجنوبية الواقعة في أقضية: النبطية، وبنت جبيل وصور وصيدا ومرجعيون، ودعاهم لإخلاء بلداتهم ومنازلهم وعدم العودة والابتعاد مسافة لا تقل عن 1,000 متر عنها.



