شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
"اليونيفيل" سجّلت 84 انتهاكًا جويًا: رصدنا جنودًا "إسرائيليين" يعبرون الى مناطق لبنان

2026-03-03 14:48
45

قالت "اليونيفيل" في بيان لها :"إن قوات حفظ السلام رصدت صباح اليوم الثلاثاء، جنودًا من جيش "الدفاع" الإسرائيلي يعبرون إلى مناطق لبنانية قرب مركبا والعديسة وكفركلا وراميا قبل عودتهم جنوب الخط الأزرق".

ولفتت "الونيفيل" الى أنه "منذ "النزاع الأخير" (العدوان الصهيوني) واتفاق وقف الأعمال العدائية، حافظ جيش "الدفاع" الإسرائيلي على خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين داخل لبنان، في انتهاك للقرار 1701. وخلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله على "إسرائيل"، سجلت اليونيفيل عدة غارات جوية ومئات حوادث إطلاق نار عبر الخط الأزرق و84 انتهاكًا جويًا. ويمثل كل حادث من هذه الحوادث خرقًا جسيمًا للقرار 1701".

وأكدت "اليونيفيل" أنها "تتواصل باستمرار مع الطرفين اللبناني و"الإسرائيلي"، وكذلك مع "الميكانيزم"، للدعوة إلى خفض التصعيد. وعلى الرغم من الظروف الصعبة للغاية، تواصل قوات حفظ السلام أداء المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701، وستواصل إبلاغ مجلس الأمن عن التطورات".

وشدّدت "اليونيفيل" على أنه "من خلال تواجدنا المستمر ودورياتنا وعملياتنا الميدانية وتواصلنا مع المجتمعات المحلية، نؤكد بكل فخر التزامنا الراسخ بالسلام والأمن في المنطقة"، مؤكدة أنها "تظل ثابتة على مهمتها في دعم الاستقرار وخفض التصعيد وبسط سلطة الدولة اللبنانية، مع الحفاظ على تواصل وثيق مع المجتمعات المحلية والشركاء على الأرض، ومع مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة لنا".

