لبنان

 غارات
لبنان

 غارات "إسرائيلية" تستهدف الضاحية وقرى جنوبية وارتقاء شهداء

2026-03-03 17:33
75

شهدت مناطق لبنانية عدة سلسلة اعتداءات "إسرائيلية"، فقد أغار العدو على الضاحية الجنوبية لبيروت وشملت الغارات مبنى إذاعة النور في حي ماضي، ومبنى دار الحضارة الإسلامية للطباعة والنشر، في الغبيري، بالإضافة إلى غارات على منطقة الحدث (حي الأميركان)، وغارة على مبنى مقابل لمجمع سيد الشهداء في منطقة الرويس.

أما جنوبًا، فقد استمر العدوان "الإسرائيلي" على عدد من القرى والبلدات الجنوبية منها جبشيت ودير قانون النهر وزوطر الشرقية وزبقين والسكسكية واللوبية وقبريخا، ومرتفعات إقليم التفاح.

وقد أدت الاعتداءات الى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من بين الأهالي.

من جهة أخرىن قالت وزارة الصحة "إن الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة 246 آخرين، يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء".

وأوضح المتحدث باسمها أن خطأ فنيًّا كان وراء إعلان الوزارة أمس حصيلة شهداء بلغت 52.
 

