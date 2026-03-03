شهدت العاصمة الإيرانية طهران خلال ساعات الليل وفجر اليوم الثلاثاء 3/3/2026 غارات معادية عنيفة استهدفت أحياء مختلفة منها.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع انفجارات في كرج غرب العاصمة، وفي مدينة أصفهان، في حين قالت وكالة مهر إن خمسة أشخاص استشهدوا وأصيب 25 آخرون في هجوم على مناطق سكنية في مدينة همدان.

وأعلن الجيش الإيراني عن استشهاد 13 جنديًّا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في محافظة كرمان في الجنوب، فيما أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 787 بسبب الهجمات المستمرة.

من جهة أخرى، واصل حرس الثورة الإسلامية استهداف القواعد الأميركية بعض دول الخليج، وأعلن أحد بياناته أن 20 طائرة مسيّرة و3 صواريخ دمّرت مبنى القيادة الرئيسي ومقر القيادة البحري بقاعدة الشيخ عيسى الأميركية في البحرين. وتحدث الحرس أيضًا عن تدمير منظومة دفاع جوي أميركي من طراز "ثاد" "في منطقة بالشرق الأوسط".

وتحدثت تقارير عن إصابة مبانٍ في منطقة "تل أبيب" الكبرى بقصف بصواريخ إيرانية.

وتستمر سلطات العدو في فرض تعتيم إعلامي مشدد على تفاصيل مواقع الاستهداف والخسائر البشرية والمادية.

