كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-03 23:58
34
00:48 |
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالصواريخ مدمرة أميركية كانت تتزود بالوقود على بعد 650 كلم في المحيط الهندي
00:38 |
بلدية مدينة "إيلات": اعتراض صاروخ أرض أرض فوق خليج "إيلات" بعد دوي صفارات الإنذار
00:31 |
مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي وقتلنا 100 منهم
00:31 |
مقر خاتم الأنبياء العسكري: استهدفنا القاعدة الأميركية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين بصواريخ ومسيّرات
00:28 |
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة هرمس فوق منطقة خرم أباد
00:26 |
"يسرائيل هيوم": للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران تفعيل الإنذارات في مدينة "إيلات" جنوب "إسرائيل"
00:26 |
مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: استهدفنا قوات المشاة الأميركية في الكويت بعشرات المسيّرات التدميرية
الكلمات المفتاحية
ايران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري الإسلامي: الذراع الصاروخي استعاد قدرته على إصابة أهدافه بنجاح
الحرس الثوري الإسلامي: الذراع الصاروخي استعاد قدرته على إصابة أهدافه بنجاح
إيران منذ 3 ساعات
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: سنقف بثباتٍ واقتدار مدافعين عن الكيان الإسلامي
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: سنقف بثباتٍ واقتدار مدافعين عن الكيان الإسلامي
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الصهيو - أميركي مستمر.. وإيران ترد في الخليج وفلسطين المحتلة
العدوان الصهيو - أميركي مستمر.. وإيران ترد في الخليج وفلسطين المحتلة
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
مشاهد لإصابة مصالح أميركية في دبي وقاعدة الاسطول الخامس الاميركي في البحرين
مشاهد لإصابة مصالح أميركية في دبي وقاعدة الاسطول الخامس الاميركي في البحرين
عربي ودولي منذ 19 ساعة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أميركية ويكشف 650 شخصًا كحصيلة أولية للخسائر
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أميركية ويكشف 650 شخصًا كحصيلة أولية للخسائر
إيران منذ 22 ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة