العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:48 |الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالصواريخ مدمرة أميركية كانت تتزود بالوقود على بعد 650 كلم في المحيط الهندي
00:31 |مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي وقتلنا 100 منهم
00:31 |مقر خاتم الأنبياء العسكري: استهدفنا القاعدة الأميركية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين بصواريخ ومسيّرات
00:26 |"يسرائيل هيوم": للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران تفعيل الإنذارات في مدينة "إيلات" جنوب "إسرائيل"
00:26 |مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: استهدفنا قوات المشاة الأميركية في الكويت بعشرات المسيّرات التدميرية