شهد لبنان تصعيدًا في وتيرة العدوان الصهيوني، حيث تركزت الغارات على مناطق مدنية في البقاع وجبل لبنان والجنوب، مخلفةً شهداء وجرحى ودمارًا واسعًا في الأبنية السكنية.

في بعلبك، أسفر استهداف مبنى سكني عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى كحصيلة أولية، تزامنًا مع غارات أخرى طالت حي العسيرة وأحياء سكنية، وسط معلومات عن إصابات إضافية. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء و8 جرحى جراء استهداف منطقتي عرمون والسعديات، في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين.

وامتد القصف إلى جبل لبنان، حيث استهدفت غارات "إسرائيلية" منطقة الحازمية وعرمون وبيادر خلدة، متسببة بدمار كبير في المباني، فيما استهدفت الغارات أيضًا بلدات جنوبية عدة، بينها شقرا وأرنون والطيري والجميجمة، بالتوازي مع قصف مدفعي عنيف طال الخيام ورامية وعيترون.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 50 شهيدًا و335 جريحًا في ظل استمرار الغارات واستهداف المناطق السكنية بشكل مباشر.

