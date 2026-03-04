كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي 27 عملية للمقاومة في العراق وهجمات بطائرات مسيّرة على أهداف أميركية

إيران

اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة
إيران

اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة

2026-03-04 05:30
68

شهد اليوم الرابع من العدوان الصهيوني الأميركي على الجمهورية الإسلاميّة في إيران  تطورً في مسار المواجهة ، مع تصاعد غير مسبوق في وتيرة الضربات العسكرية للمصالح الأميركية في المنطقة.
 
في التفاصيل، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر مطلع أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل على إعداد طلب ميزانية إضافية بقيمة 50 مليار دولار، في خطوة تعكس حجم الاستنزاف العسكري الناتج عن الحرب الدائرة مع إيران، وتشير إلى توقعات باستمرار التصعيد لفترة طويلة.

ميدانيًا، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيّرة "إسرائيلية" في مدينة خرم آباد، إضافة إلى إسقاط طائرة من طراز "هرمس"، في وقت شهدت فيه عدة مدن إيرانية، بينها الأهواز وأصفهان وسنندج، سلسلة انفجارات متزامنة، فضلًا عن دوي انفجار في العاصمة طهران.

وفي تطور لافت، أعلن الحرس الثوري استهداف مدمرة أميركية في المحيط الهندي، مؤكدًا لاحقًا أنها كانت تتزود بالوقود على بعد نحو 650 كيلومترًا.

على جبهة أخرى، هزّت انفجارات القاعدة الأميركية في أربيل، في حين أفادت تقارير بوقوع حادث بحري على بعد 7 أميال شرقي الفجيرة في الإمارات، وفق هيئة بحرية بريطانية.

في الخليج، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" تنفيذ هجمات استهدفت مواقع وقوات أميركية في أكثر من دولة، بينها البحرين (قاعدة الشيخ عيسى) والكويت، إضافة إلى إعلان استهداف قوات في دبي. 

أما في الكيان الصهيوني، فقد أعلنت بلدية "إيلات" اعتراض صاروخ أرض-أرض فوق خليج "إيلات" بعد إطلاق صفارات الإنذار، فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المدينة شهدت تفعيل الإنذارات لأول مرة منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية وفاة فتاة متأثرة بجراح أصيبت بها نتيجة سقوط حطام في منطقة سكنية.

الكلمات المفتاحية
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة
اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 6 ساعات
الحرس الثوري الإسلامي: الذراع الصاروخي استعاد قدرته على إصابة أهدافه بنجاح
الحرس الثوري الإسلامي: الذراع الصاروخي استعاد قدرته على إصابة أهدافه بنجاح
إيران منذ 8 ساعات
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: سنقف بثباتٍ واقتدار مدافعين عن الكيان الإسلامي
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: سنقف بثباتٍ واقتدار مدافعين عن الكيان الإسلامي
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة
اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة
إيران منذ ساعة
مشاهد من اطلاق المقاومة الاسلامية في العراق لصواريخ الأرقب باتجاه قواعد الاحتلال
مشاهد من اطلاق المقاومة الاسلامية في العراق لصواريخ الأرقب باتجاه قواعد الاحتلال
عربي ودولي منذ 3 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 6 ساعات
الحرس الثوري الإسلامي: الذراع الصاروخي استعاد قدرته على إصابة أهدافه بنجاح
الحرس الثوري الإسلامي: الذراع الصاروخي استعاد قدرته على إصابة أهدافه بنجاح
إيران منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة