شهد اليوم الرابع من العدوان الصهيوني الأميركي على الجمهورية الإسلاميّة في إيران تطورً في مسار المواجهة ، مع تصاعد غير مسبوق في وتيرة الضربات العسكرية للمصالح الأميركية في المنطقة.



في التفاصيل، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر مطلع أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل على إعداد طلب ميزانية إضافية بقيمة 50 مليار دولار، في خطوة تعكس حجم الاستنزاف العسكري الناتج عن الحرب الدائرة مع إيران، وتشير إلى توقعات باستمرار التصعيد لفترة طويلة.

ميدانيًا، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيّرة "إسرائيلية" في مدينة خرم آباد، إضافة إلى إسقاط طائرة من طراز "هرمس"، في وقت شهدت فيه عدة مدن إيرانية، بينها الأهواز وأصفهان وسنندج، سلسلة انفجارات متزامنة، فضلًا عن دوي انفجار في العاصمة طهران.

وفي تطور لافت، أعلن الحرس الثوري استهداف مدمرة أميركية في المحيط الهندي، مؤكدًا لاحقًا أنها كانت تتزود بالوقود على بعد نحو 650 كيلومترًا.

على جبهة أخرى، هزّت انفجارات القاعدة الأميركية في أربيل، في حين أفادت تقارير بوقوع حادث بحري على بعد 7 أميال شرقي الفجيرة في الإمارات، وفق هيئة بحرية بريطانية.

في الخليج، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" تنفيذ هجمات استهدفت مواقع وقوات أميركية في أكثر من دولة، بينها البحرين (قاعدة الشيخ عيسى) والكويت، إضافة إلى إعلان استهداف قوات في دبي.

أما في الكيان الصهيوني، فقد أعلنت بلدية "إيلات" اعتراض صاروخ أرض-أرض فوق خليج "إيلات" بعد إطلاق صفارات الإنذار، فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المدينة شهدت تفعيل الإنذارات لأول مرة منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية وفاة فتاة متأثرة بجراح أصيبت بها نتيجة سقوط حطام في منطقة سكنية.

