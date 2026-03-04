كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
27 عملية للمقاومة في العراق وهجمات بطائرات مسيّرة على أهداف أميركية
27 عملية للمقاومة في العراق وهجمات بطائرات مسيّرة على أهداف أميركية

2026-03-04 05:38
نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق منذ فجر يوم الثلاثاء 3 آذار / مارس وحتى الساعة، سبعًا وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، استهدفت قواعد تابعة للعدو داخل العراق وفي المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت المقاومة أنّه "التزامًا بالتكليف الشرعي وقصاصًا لدم الإمام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي (قده)، وردعًا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد عدد من الشباب المقاومين العراقيين"، نفّذ مجاهدوها، اليوم الأربعاء 4 آذار / مارس هجومًا بسرب من الطائرات المسيّرة استهدف فندقاً في أربيل يُستخدم مقرًا لإقامة جنود تابعين لقوات الاحتلال الأميركي.

كما أفادت بتنفيذ هجوم آخر، بواسطة سرب من الطائرات المسيّرة استهدف قاعدة تابعة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل.

