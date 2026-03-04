كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
السيد السيستاني: اتخاذ قرار منفرد بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى بادرة خطيرة جدًا  
السيد السيستاني: اتخاذ قرار منفرد بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى بادرة خطيرة جدًا  

2026-03-04 12:58
شدّد آية الله العظمى السيد علي السيستاني على أن اتخاذ قرار منفرد بمعزل عن مجلس الأمن الدولي بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة لفرض شروط معينة عليها أو لإسقاط نظامها السياسي - بالإضافة الى مخالفته للمواثيق الدولية - بادرة خطيرة جدًا وتنذر بنتائج بالغة السوء على المستويين الإقليمي والدولي، بل من المتوقع أن يتسبب في نشوب فوضى عارمة واضطرابات واسعة لمدة طويلة تلحق الويلات بشعوب المنطقة وبمصالح الآخرين أيضًا.

وفي بيان له، تابع سماحته: "من هنا فإن المرجعية الدينية العليا إذ تدين بأشدّ الكلمات هذه الحرب الظالمة وتدعو جميع المسلمين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم، تكرر مناشدتها لجميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية لكي يبذلوا قصارى جهودهم لإيقافها فورًا وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي".

السيد علي السيستاني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
