موقع العهد الاخباري

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

2026-03-04 13:03
20

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن قواته استهدفت اليوم الأربعاء 04 آذار/مارس 2026، مدمّرة أميركية في المحيط الهندي، واستهدفت أيضًا قوات وقواعد أميركية في: دبي والبحرين والكويت بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وقال حرس الثورة الإسلامية في بيان إن القوة البحرية التابعة له نفذت عملية صاروخية استهدفت هدفًا استراتيجيًا أميركيًا على بُعد 600 كيلومتر في عمق المحيط الهندي، مؤكدًا إصابة المدمرة التي كانت تتزود بالوقود من سفينة إمداد أميركية على بُعد 650 كيلومترًا من السواحل الإيرانية في المحيط الهندي.

وأشار حرس الثورة إلى أن استهداف المدمرة الأميركية نُفّذ بصواريخ "قدر 380" و"طلائية"، مؤكدًا أن حريقًا واسع النطاق اندلع على متن السفينتين، وأن "السواد خيّم على سماء المحيط" نتيجة الحريق.

كما أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع لحرس الثورة استهداف 160 عنصرًا من قوات المشاة الأميركية في دبي، مؤكدًا مقتل 100 منهم.
وأفاد المقر بإطلاق أكثر من 40 صاروخًا في الموجة 17 من عملية "الوعد الصادق 4" استهدفت قواعد وتجمعات للقوات الأميركية في دبي والبحرين والكويت، وأهدافًا للعدو "الإسرائيلي" في فلسطين المحتلة.

مضيق هرمز
وأعلن حرس الثورة في إيران، في بيان آخر اليوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، الذي يشكل أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن قائد القوات البحرية في حرس الثورة، العميد محمد أكبر زاده، قوله إنّ "مضيق هرمز يخضع حاليًا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
