كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

طهران: ضرباتنا أربكت واشنطن والكيان الصهيوني
إيران

طهران: ضرباتنا أربكت واشنطن والكيان الصهيوني

2026-03-04 13:25
51

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية أربكت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مشددة على أن نتائج العمليات الأخيرة وضعت قادة العدوان في حالة حيرة وفشل في تقدير الموقف.

وقالت مهاجراني في تصريحات لها اليوم الأربعاء 04 آذار/مارس 2026: إن "قواتنا المسلحة وجهت ضربات قوية جعلت الكيان الصهيوني وأميركا في حيرة"، معتبرة أن ما جرى أثبت خطأ الحسابات التي بُني عليها قرار التصعيد ضد إيران.

وأضافت: إن "الكيان الصهيوني وأميركا ارتكبا خطأ بالحسابات عندما قررا مهاجمتنا"، مؤكدة أن الرد الإيراني جاء مدروسًا وحاسمًا، وأن أي مغامرة عسكرية جديدة ستُقابل بإجراءات أشد وأوسع".

وأشارت مهاجراني إلى العدوان الأميركي "الإسرائيلي" المشترك على إيران استهدف مباني مدنية من بينها مستشفيات ومراكز صحية ومدارس، موضحة أن 8 مستشفيات تعرضت للاعتداء منذ بدء الحرب، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشيرة إلى أن استهداف المرافق الصحية والمدارس يعكس طبيعة العدوان الذي لا يتورع عن ضرب البنية المدنية والخدمية.

وأكدت أن الاعتداء على المستشفيات يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، محملة واشنطن والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والقانونية لهذه الجرائم.

وشددت مهاجراني على أن إيران لن تتراجع عن حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها، وأن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي تصعيد، مؤكدة أن المرحلة الحالية أثبتت أن زمن التفوق الأحادي قد انتهى، وأن معادلات الردع تغيرت.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
طهران: ضرباتنا أربكت واشنطن والكيان الصهيوني
طهران: ضرباتنا أربكت واشنطن والكيان الصهيوني
إيران منذ ساعة
حرس الثورة يستهدف مدمرة أميركية على بعد 650 كلم من السواحل الإيرانية
حرس الثورة يستهدف مدمرة أميركية على بعد 650 كلم من السواحل الإيرانية
إيران منذ ساعة
اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة
اليوم الرابع من العدوان على إيران: استهداف مباشر للمصالح الأميركية في المنطقة
إيران منذ 9 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
طهران: ضرباتنا أربكت واشنطن والكيان الصهيوني
طهران: ضرباتنا أربكت واشنطن والكيان الصهيوني
إيران منذ ساعة
حرس الثورة يستهدف مدمرة أميركية على بعد 650 كلم من السواحل الإيرانية
حرس الثورة يستهدف مدمرة أميركية على بعد 650 كلم من السواحل الإيرانية
إيران منذ ساعة
تخبّط أميركي حول أهداف الحرب | روبيو للمشرّعين: إسرائيل هي السبب!
تخبّط أميركي حول أهداف الحرب | روبيو للمشرّعين: إسرائيل هي السبب!
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
فيديو:
فيديو: "سرايا أولياء الدم" تستهدف بالمسيّرات هدفين حيويين في أربيل
عربي ودولي منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة