أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية أربكت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مشددة على أن نتائج العمليات الأخيرة وضعت قادة العدوان في حالة حيرة وفشل في تقدير الموقف.

وقالت مهاجراني في تصريحات لها اليوم الأربعاء 04 آذار/مارس 2026: إن "قواتنا المسلحة وجهت ضربات قوية جعلت الكيان الصهيوني وأميركا في حيرة"، معتبرة أن ما جرى أثبت خطأ الحسابات التي بُني عليها قرار التصعيد ضد إيران.

وأضافت: إن "الكيان الصهيوني وأميركا ارتكبا خطأ بالحسابات عندما قررا مهاجمتنا"، مؤكدة أن الرد الإيراني جاء مدروسًا وحاسمًا، وأن أي مغامرة عسكرية جديدة ستُقابل بإجراءات أشد وأوسع".

وأشارت مهاجراني إلى العدوان الأميركي "الإسرائيلي" المشترك على إيران استهدف مباني مدنية من بينها مستشفيات ومراكز صحية ومدارس، موضحة أن 8 مستشفيات تعرضت للاعتداء منذ بدء الحرب، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشيرة إلى أن استهداف المرافق الصحية والمدارس يعكس طبيعة العدوان الذي لا يتورع عن ضرب البنية المدنية والخدمية.

وأكدت أن الاعتداء على المستشفيات يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، محملة واشنطن والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والقانونية لهذه الجرائم.

وشددت مهاجراني على أن إيران لن تتراجع عن حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها، وأن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي تصعيد، مؤكدة أن المرحلة الحالية أثبتت أن زمن التفوق الأحادي قد انتهى، وأن معادلات الردع تغيرت.

