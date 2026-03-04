كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لاريجاني: استشهاد الإمام الخامنئي سيكون له ثمن باهظ
لاريجاني: استشهاد الإمام الخامنئي سيكون له ثمن باهظ

2026-03-04 17:25
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الانجرار وراء ألعاب نتنياهو الهزلية أدخل الشعب الأميركي في حرب غير عادلة مع إيران والآن عليه أن يحاسب نفسه، مردفًا: "هل بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأميركية (خلال هذه الأيام القليلة) ما زال الشعار "أميركا أولًا" أم أصبح "إسرائيل أولًا"؟".

وأضاف لاريجاني: "القضية مستمرة واستشهاد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي سيكون له ثمن باهظ عليكم إن شاء الله".


 

