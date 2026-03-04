كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قيادة الجيش: نفذنا إعادة تموضع في بعض النقاط الحدودية في ضوء استمرار الاعتداءات
قيادة الجيش: نفذنا إعادة تموضع في بعض النقاط الحدودية في ضوء استمرار الاعتداءات

2026-03-04 17:47
22

قالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان: "في ضوء استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على مختلف المناطق بالتزامن مع توغل للقوات "الإسرائيلية" داخل الأراضي اللبنانية في خرق فاضح للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية، وعقب عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات من الأراضي اللبنانية، تؤكد قيادة الجيش متابعتها لتنفيذ قرارات السلطة السياسية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا".

وأضافت: "في هذا السياق، تُواصل قيادة الجيش التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism) لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية"، فيما تنفذ الوحدات العسكرية إعادة تموضع لبعض النقاط الحدودية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة، وتطبّق تدابير إستثنائية لحفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة في مختلف المناطق". 

وأردفت: "في هذا الإطار، ضبطت حواجز الجيش خلال اليومين الماضيين 26 لبنانيًّا وفلسطينيًّا واحدًا في عدة مناطق لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية. كما عززت هذه الوحدات انتشارها عند الحدود الشرقية بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وختامًا، قالت: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
