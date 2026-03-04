كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حشود شعبية واسعة في العراق لليوم الرابع تنديدًا بالعدوان الأميركي-الصهيوني على إيران
2026-03-04 23:32
29

لليوم الرابع على التوالي، تواصلت التجمعات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة في العاصمة العراقية بغداد، ومختلف مدن ومحافظات البلاد، تنديدا واستنكارا لجرائم الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، ودعما واسنادا ومؤازرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونعيا لولي امر المسلمين، الشهيد القائد اية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي (قده).

   وقد شاركت مختلف فئات وشرائح الشعب العراقي، من النساء والرجال، والفتيان والفتيات، ورجال الدين، والنخب السياسية والإعلامية والأكاديمية، وطلبة الجامعات، في تلك التجمعات والمسيرات. الى جانب إقامة العديد من المجالس التأبينية على روح الشهيد الخامنئي والقادة الإيرانيين الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم من اجل نصرة الإسلام والمسلمين.

الكلمات المفتاحية
العراق
