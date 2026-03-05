شن طيران العدو "الإسرائيلي" غارات جوية استهدفت محيط العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأربعاء 4/3/2026، حيث طالت إحدى الغارات منطقة الشويفات بالقرب من معمل "غندور"، وتزامن ذلك مع استهداف سيارتين مدنيتين على أوتوستراد طريق المطار.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان له، أن الغارتين على طريق المطار أديتا إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ستة مواطنين بجروح متفاوتة.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن سيارة أولى تعرضت للاستهداف المباشر على أوتوستراد المطار، لتعقبها غارة ثانية استهدفت سيارة أخرى على مقربة من موقع الاستهداف الأول.





