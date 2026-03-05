ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 04/03/2026، 23 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:



1- الساعة 17:00 من مساء أمس الثلاثاء 03/03/2026 استهداف رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة) بسرب من المسيرات الانقضاضية.

2- مساء أمس الثلاثاء 03/03/2026 استهداف رادارات القبة الحديدية في موقع كريات إيلعيزر (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة) وقاعدة بلماخيم الجوية جنوبي تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 140 كلم بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.

3- مساء أمس الثلاثاء 03/03/2026 استهداف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم، وهدف عسكري جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية.

4- الساعة 01:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 02:00 استهداف مقرّ شركة الصناعات الجويّة الإسرائيلية (IAI) وسط فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

6- الساعة 03:30 استهدتف قاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصاروخٍ دقيق الإصابة.

7- الساعة 03:30 استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو)، شمال شرق مدينة صفد المحتلّة، بصاروخٍ دقيق الإصابة.

8- الساعة 04:30 استهداف قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية شرق الخضيرة، بسرب من المسيرات الانقضاضية.

9- الساعة 11:20 استهداف ناقلة جند في قرية حولا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة.

10- الساعة 12:00 استهداف دبابة ميركافا في قرية حولا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة.

11- الساعة 14:00 استهداف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) وتبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بسرب من المسيرات الانقضاضية.

12- الساعة 14:00 استهداف قاعدة حيفا البحرية بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.

13- الساعة 14:00 استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوّية بسربٍ من المسيرات الانقضاضية.

14- الساعة 14:00 استهداف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بصلية من الصواريخ النوعية.

15- الساعة 17:00 وبعد رصد تجمّعًات لقوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصلية صاروخيّة، محقّقين إصابات مباشرة، تدخّلت على إثرها المروحيات لإجلاء الإصابات.

16- الساعة 17:30 وبعد رصد ‏تحركات لقوّة من جيش العدو الإسرائيلي تقدمت من تلة الحمامص المُحتلّة في جنوب لبنان لدعم القوّة التي وقعت في الكمين في الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصلية صاروخية.

17- الساعة 18:30 وبعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدّم باتجاه الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بتفجير عبوة ناسفة والاشتباك المباشر مع القوّة، موقعين في صفوفها إصابات مؤكدة.

18- الساعة 20:30 استهداف قوات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وادي العصافير في مدينة الخيام بصلية صاروخية.

19- الساعة 22:30 استهداف قوات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وادي العصافير في مدينة الخيام، للمرة الثانية بصلية صاروخية.

20- الساعة 23:10 استهداف مجمّع الصناعات العسكريّة التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا المحتلّة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

21- الساعة 23:10 استهداف قاعدة عين زيتيم (مقرّ قيادة لوائي) شمال مدينة صفد المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

22- الساعة 23:20 بعد رصد ‏تحرّكات لقوّة من جيش العدوّ الإسرائيلي حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بالاشتباك المباشر معها، موقعين في صفوفها إصابات مؤكّدة، وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى وقت صدور هذا البيان.

23- بعد الاشتباكات البطوليّة لمجاهدي المُقاومة الإسلاميّة مع قوّات العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام، اضطرّ العدو لسحب ما تبقّى من آليّاته وجنوده إلى تلّة الحمامص، وسيصدر بيانًا خاصًّا حول مجريات الاشتباكات البطوليّة لاحقًا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية