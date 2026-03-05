كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقاومة الإسلامية في العراق: كل من يشارك في العدوان الأميركي سيكون هدفًا مشروعًا لنا
المقاومة الإسلامية في العراق: كل من يشارك في العدوان الأميركي سيكون هدفًا مشروعًا لنا

2026-03-05 02:05
83

لفتت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، إلى أنه "في هذه الأيام، تتكالب قوى الشرّ الاستكبارية لإخماد شعلة عزّة الأحرار وكرامة الأوطان، في مسعى خبيث للإفساد في الأرض عبر فرض هيمنتها على إرادة الشعوب الحرة". 

وأضاف البيان "هيهات أن يتحقق لهم ذلك، وأصحاب العزم والصلابة الراسخة في الميدان، رفضوا ويرفضون الانحناء أمام كل محاولات الاستكبار العالمي".

وتابع "إن العدو الصهيوني الأميركي المجرم ما يزال يحشد حلفاءه ضد الأحرار في الجمهورية الإسلامية والمنطقة، مستجديًا دعم بعض (الدول الأوروبية) لإشراكها في هذه الحرب الجائرة، وعليه، فإن كل من يشارك في هذه المعركة من تلك الدول يُعدّ عدوًا لشعوبنا ومقدساتنا، وتصبح قواته ومصالحه في العراق والمنطقة عرضةً للاستهداف المشروع، عقابًا على تورطه في هذا العدوان".

