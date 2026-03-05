شهدت عدّة مناطق لبنانية، منذ مساء أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس 5 آذار/مارس 2026، تصعيدًا صهيونيًا هو الأعنف، حيث نفّذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا طال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولاً إلى شمال لبنان، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى ودمار مادي هائل.

واستهدف العدوان مدينة النبطية بغارات عنيفة أدت إلى تسوية مبنى من سبعة طوابق بالأرض وتضرر محيط السرايا الحكومية، فيما استهدفت الغارات بلدات ميفدون، وأرنون، ويحمر الشقيف، وحاروف، ودبين.

وشنت الطائرات المعادية أيضًا غارات على عيناثا وعيترون ورشاف وشقرا وحداثا وخربة سلم، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال تلال كفرا وأطراف رشاف. وشهد قضاء صور عدوانًا غاشمًا إثر استهداف مولدات "كهرباء حمتو" بمدينة صور، ما أدى إلى وقوع 9 إصابات واندلاع حريق ضخم في خزانات المازوت، كما طالت الغارات بلدات برعشيت، ورشكنانيه، ودير عامص، والمنطقة بين بدياس وبرج رحال، مع تسجيل غارة عنيفة على مدينة صور دون أي إنذار مسبق.

وفي البقاع، أغار الطيران الحربي على جرود بلدة بوداي غرب بعلبك.

الضاحية ومخيم البداوي تحت النار

في الأثناء، واصل العدو عدوانه فجر اليوم، حيث استهدف بسلسلة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت، طالت مباني سكنية في حارة حريك والغبيري.

كما استهدف الطيران "الإسرائيلي" مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، فيما أفيد بأن المستهدف هو قيادي في حركة حماس وتم نقله إلى المستشفى.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استهداف سيارتين على طريق المطار، ومبنى في الشويفات ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة آخرين.

