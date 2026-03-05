كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"حدث أمني صعب" عند الحدود اللبنانية وقوة الرضوان تستهدف الدبابات الصهيونية

2026-03-05 04:48
أقرّت وسائل إعلام العدو فجر يوم الخميس 5 آذار/مارس 2026 بوقوع "حدث أمني صعب" عند الحدود اللبنانية، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده "الجبهة الشمالية"، حيث تداول إعلام العدو بأن حزب الله كثّف نيرانه باتجاه تجمعات جيش الاحتلال عند الحدود وفي محيط المستوطنات، مع تسجيل استهداف مباشر لدبابات العدو من قبل "قوة الرضوان".

وعلى وقع هذه التطورات الميدانية المتسارعة، أصدرت "القيادة الشمالية" في جيش الاحتلال توجيهات عاجلة لـ "سكان" خط المواجهة على الحدود اللبنانية وشمال مرتفعات الجولان بالدخول فورًا إلى المناطق الآمنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر، وسط حالة من التخبّط والانتقادات الداخلية في صفوف المستوطنين، حيث لفتت وسائل إعلام العدو إلى أن حكومة نتنياهو تعرض "سكان الشمال" للخطر بدلًا من إجلائهم، في ظل فشل المنظومات الدفاعية في كبح نيران المقاومة التي تزداد ضراوة.

