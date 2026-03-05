Your browser does not support the video tag.



أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران فجر يوم الخميس 5 آذار/مارس 2026 عن انطلاق الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، واصفًا إياها بأنها عملية مركبة استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة بكثافة ضد مواقع العدو الأميركي - الصهيوني في قلب الأراضي المحتلة وقواعد الإرهابيين الأميركيين في المنطقة.

وأقرت وسائل إعلام العدو و"الجبهة الداخلية" برصد إطلاق دفعات صاروخية ضخمة من إيران، مما دفع سلطات الاحتلال لإصدار أوامر فورية للمستوطنين بالدخول إلى الملاجئ. وقد دوّت صفارات الإنذار في القدس المحتلة، ومستوطنات الضفة الغربية، ومنطقة "تل أبيب الكبرى" ومحيطها، فيما أفيد بسماع دوي انفجارات هائلة في سماء "تل أبيب"، في وقت أكدت فيه تقارير إعلام العدو بسقوط صاروخ بشكل مباشر في منطقة "بني براك"، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة.

ولم يقتصر الهجوم على المركز، بل امتد ليشمل جبهة الشمال التي اشتعلت بصفارات الإنذار في مستوطنات "مرغليوت"، و"المنارة"، و"أفيفيم"، و"يرؤون" في "إصبع الجليل"، وذلك خشية تسلل طائرات مسيرة انقضاضية تزامنت مع الرشقات الصاروخية، وأشارت تقارير إعلام العدو إلى أن منظومات الدفاع الجوي واجهت ضغطًا هائلًا في محاولة التصدي لهذا الهجوم المركب الذي استهدف تشتيت قدرات الرصد والاعتراض.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتلاحقة لتؤكد استمرار الوتيرة التصاعدية لعملية "الوعد الصادق 4"، وسط توعد إيراني بأن الضربات القادمة ستكون أشد وطأة وأوسع نطاقًا إذا استمر العدوان الصهيو - أميركي على المنطقة.

