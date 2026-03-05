منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب، استهدف وقف الاعتداءات الأميركية على إيران، وتقيد صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شن اعتداءات عسكرية على طهران دون موافقة الكونغرس. ورغم تصويت الجمهوريين ضد القرار عبّر عدد منهم عن قلقه من عدم وجود خطة واضحة لإنهاء الحرب.

وفشل مقترح القرار بتصويت 47 عضوًا لصالحه مقابل 52 صوتًا بعد تغيّب أحد الأعضاء. وكان السيناتور راند بول هو الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالحه، بينما صوّت الديموقراطي جون فيترمان مع الجمهوريين ضده. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بـ53 عضوًا مقابل 47 ديموقراطيًا. ومن المنتظر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي على قرار مماثل غدًا.

وصوتت الجمهوريتان "المعتدلتان" السيناتور سوزان كولينز والسيناتور ليزا موركوفسكي ضد "وقف الهجمات"، على الرغم من إشارتهما إلى وجود عدة ملاحظات. واعتبرت كولينز أن تمرير قرار بشأن صلاحيات الحرب سيضعف القوات الأميركية، بينما أشارت موركوفسكي إلى قلقها من عدم وجود هدف واضح نهائي لـ "الصراع".

وأثارت الحرب الأميركية على إيران حالة من الغضب داخل الكونغرس، بعد اعتراف إدارة ترامب في جلسة مغلقة بالكونغرس أنها قررت المشاركة في هذه الاعتداءات بناء على قرار "إسرائيل". ورغم الانتقادات الحادة لعدد من الأعضاء إلا أن سيطرة اللوبي الصهيوني وصقور الحرب واصطفاف الجمهوريين الكامل وراء ترامب، أدى لعدم وجود انشقاقات بين صفوف الجمهوريين.

وتعليقًا على القرار، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين الذي قدم مع السيناتور الجمهوري راند بول مشروع القرار: "الجمهوريون منعوا في مجلس الشيوخ قرارًا يتعلق بسلطات الحرب لإنهاء حرب ترامب غير الضرورية وغير القانونية مع إيران، لكنني لن أستسلم. لدينا أميركيون ماتوا وآخرون أصيبوا، قواتنا مهددة وأسعار الطاقة ارتفعت"، مضيفًا أن ترامب من خلال "هذه الحرب غير القانونية يوجه رسالة لأي ديكتاتور في العالم بأنهم يمكنهم فعل الأمر نفسه"، مؤكدًا أنهم سيواصلون الضغط من أجل وقف هذه الحرب.

بينما وصف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، تصويت الجمهوريين لمنع القرار بأنه "عار"، وقال "مرة أخرى يتجاهل الجمهوريون واجبهم الدستوري لصالح دونالد ترامب". أما زعيم الأغلبية الجمهورية تشاك شومر فاعتبر أن "الجمهوريين يتحملون عواقب هذه الحرب المتهورة"، منتقدًا عدم وقوفهم مع الديموقراطيين لوقف "جنون دونالد ترامب العسكري".

