شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
إيران

رسالة من الرئيس الإيراني إلى قادة الدول الصديقة والمجاورة
إيران

رسالة من الرئيس الإيراني إلى قادة الدول الصديقة والمجاورة

2026-03-05 07:45
48

وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة إلى قادة الدول الصديقة والمجاورة في المنطقة، أكد فيها أن إيران سعت مع دول المنطقة ومن خلال المسار الدبلوماسي إلى تجنب الحرب، إلا أن العدوان العسكري الأميركي الصهيوني المشترك لم يترك لها خيارًا سوى الدفاع عن نفسها.

وقال بزشكيان في تغريدة على حسابه عبر منصة (إكس): "إن طهران تحترم سيادة دول المنطقة وتؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحققا بجهود دولها مجتمعة".

وشدّد الرئيس الإيراني في رسالته على أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.

وتوجه بزشكيان بالشكر إلى المسؤولين الإسبان على موقفهم الرافض للعدوان الأميركي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري أن الهجمات الصاروخية الإيرانية تستهدف المصالح الأميركية حصرًا، مؤكدًا أنها لا تستهدف دولة قطر.

