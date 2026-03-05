ندّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب بالعدوان "الإسرائيلي" الغاشم المستمر على لبنان، واصفًا ما يجري بأنه "جريمة إبادة موصوفة بحق أهلنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق".

وقال في تصريح: "لقد آلينا على أنفسنا خلال الأيام الثلاثة الماضية مراقبة التطورات باعتبار أن بيانات الإدانة والاستنكار لم يعد لها أي جدوى، ولعل الاتصالات والمراجعات التي تقوم بها الحكومة تسفر عن وقف العدوان، إلا أن العدو تمادى في عدوانه وجرائمه إلى أبعد الحدود، حيث يواصل قصفه للأحياء الآمنة بذرائع وحجج واهية، ما ينذر بمخاطر أبعد من الأهداف المعلنة للكيان الصهيوني، وسط عجز محلي وعربي ودولي فاقع في لجم هذا العدوان".

أضاف الشيخ الخطيب: "إن حملة التهجير الواضحة التي يشنها العدو على أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية، وعمليات التوغل الجديدة التي تقوم بها قواته في المناطق الجنوبية بعد انسحاب الجيش من المناطق الحدودية، إضافة إلى استمرار العدو في احتلال النقاط السبع منذ العام 2024، كل ذلك يكشف بوضوح المخطط "الإسرائيلي" الذي لطالما حذرنا منه، وهو التوسع على حساب أرضنا وأهلنا، ما يوجب على السلطة اللبنانية والقوى السياسية كافة التنبه لما يجري ورفع الصوت عاليا وتسخير كل الإمكانات لإفشال هذا المخطط".

تابع: "إن إفراغ الجنوب والبقاع والضاحية من الناس وتهجير الأهالي من بيوتهم وبلداتهم، واستمرار القصف الوحشي للمدنيين والمساكن في هذه المناطق ،يهدد بتغيير الخريطة اللبنانية، وينذر بمستقبل شديد الخطورة، حيث يتواجد اليوم أكثر من مليون مواطن لبناني خارج منازلهم، في غياب أي خطة إيواء فاعلة من جانب الدولة، وفي ظل تحرك دبلوماسي خجول، بحيث ينتشر عشرات الآلاف من أهلنا على قارعة الطرق من دون مأوى".

وختم الشيخ الخطيب: "إننا نرفض بشدة هذا الواقع وندعو للتصدي له بشتى سبل المقاومة، ونحيي المجاهدين الذين يتصدون للعدو على الحدود، ويقومون مقام الدولة في حماية مواطنيها. كما نحذر من استمرار هذه الحالة الشاذة، ونناشد السلطات تكثيف نشاطها، كما ندعو القادرين من أهلنا إلى نجدة المحتاجين على وجه السرعة، قبل أن تتفاقم الأحوال وتضطرب الأمور نتيجة الضغط الشديد الذي يتعرض له الناس، في ظل أنباء مؤسفة تردنا عن امتناع بعض المناطق عن إيواء النازحين، حتى على نفقتهم الخاصة، وهذا ما لم نعهده في شعبنا اللبناني الأصيل".

