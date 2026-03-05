كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية
إيران

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية

2026-03-05 08:50
نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المزاعم الكاذبة عن إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي التركية.

وأكدت هيئة الأركان في بيان لها اليوم الخميس 05 آذار/مارس 2026 أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفي إطلاق أي صواريخ باتجاه تركيا.

وفي سياق الرد على الأخبار الكاذبة حول انتهاك حرمة الأراضي التركية، أكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية "تحترم سيادة دولة تركيا الجارة والصديقة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية زعمت أن الصاروخ الإيراني الذي تصدت له الدفاعات الجوية لحلف الناتو، كان يتجه نحو قاعدة "إنجرليك" العسكرية في تركيا؛ وهي القاعدة التي تُعتبر منذ أمد طويل مركزًا للقوات الجوية للولايات المتحدة.

