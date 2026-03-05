كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" يعزي  باستشهاد الإمام الخامنئي

إيران

القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
إيران

القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية

2026-03-05 09:35
53

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية التصدي لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية، بدعم من العدو الأميركي- الصهيوني لارتكاب هجمات إرهابية داخل إيران.
وأوضحت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان اليوم الخميس 05 آذار/مارس 2026، أن الجماعات الإرهابية الانفصالية كانت تعتزم التسلل عبر الحدود الغربية للبلاد بدعم من العدو الأميركي-الصهيوني واستغلالًا لظروف الحرب، بهف تنفيذ هجمات إرهابية ذات أهداف انفصالية في المناطق الحضرية والحدودية.

وأضاف البيان: "ولكن في عملية دفاع استباقية هجومية مشتركة بين وزارة الاستخبارات وحرس الثورة الإسلامية، تمّ تدمير جزء كبير من مواقع وإمكانات هؤلاء المرتزقة وإلحاق خسائر فادحة بهم".


وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية و"الجنود المجهولون للإمام المهدي (عج)" في وزارة الاستخبارات، وبالتعاون مع الرجال الأكراد الغيورين، ستواصلون رصد التحركات المناطق الحدودية للبلاد، وإفشال المخطط الخبيث للعدو الأميركي- الصهيوني ومرتزقته والتصدي لأي اعتداء على أراضي البلاد.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب الأكراد العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
إيران منذ ساعة
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية
إيران منذ ساعة
مقرّ
مقرّ "خاتم الأنبياء" يعلن تفاصيل اليوم الخامس من الحرب والضربات المكثفة ضدّ الكيان ال
إيران منذ ساعتين
رسالة من الرئيس الإيراني إلى قادة الدول الصديقة والمجاورة
رسالة من الرئيس الإيراني إلى قادة الدول الصديقة والمجاورة
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" يعزي  باستشهاد الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ 47 دقيقة
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
إيران منذ ساعة
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية
إيران منذ ساعة
مقرّ
مقرّ "خاتم الأنبياء" يعلن تفاصيل اليوم الخامس من الحرب والضربات المكثفة ضدّ الكيان ال
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة