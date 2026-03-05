أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية التصدي لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية، بدعم من العدو الأميركي- الصهيوني لارتكاب هجمات إرهابية داخل إيران.

وأوضحت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان اليوم الخميس 05 آذار/مارس 2026، أن الجماعات الإرهابية الانفصالية كانت تعتزم التسلل عبر الحدود الغربية للبلاد بدعم من العدو الأميركي-الصهيوني واستغلالًا لظروف الحرب، بهف تنفيذ هجمات إرهابية ذات أهداف انفصالية في المناطق الحضرية والحدودية.

وأضاف البيان: "ولكن في عملية دفاع استباقية هجومية مشتركة بين وزارة الاستخبارات وحرس الثورة الإسلامية، تمّ تدمير جزء كبير من مواقع وإمكانات هؤلاء المرتزقة وإلحاق خسائر فادحة بهم".



وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية و"الجنود المجهولون للإمام المهدي (عج)" في وزارة الاستخبارات، وبالتعاون مع الرجال الأكراد الغيورين، ستواصلون رصد التحركات المناطق الحدودية للبلاد، وإفشال المخطط الخبيث للعدو الأميركي- الصهيوني ومرتزقته والتصدي لأي اعتداء على أراضي البلاد.



