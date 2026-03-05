كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
عربي ودولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" يعزي  باستشهاد الإمام الخامنئي

2026-03-05 09:58
34

عزى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" أسد مجيد خان، الشعب الإيراني وحكومته باستشهاد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض).

وكتب مجيد خان في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس 05 آذار/مارس 2026: "تعرب أمانة منظمة "إيكو" عن بالغ أسفها وخالص تعازيها بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران".

أضاف مجيد خان: "وفي هذه المناسبة الأليمة، نعرب عن خالص تعازينا وعمق مواساتنا للعائلة الكريمة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبًا. ونعلن تضامننا معهم في فترة الحزن والفقد العصيبة هذه".

وتابع مجيد خان: "تعرب أمانة منظمة "إيكو" عن قلقها البالغ إزاء انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتصاعد التوترات الناجمة عن ذلك والتي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار منطقة "إيكو" بأكملها".

وختم مجيد خان معربًا عن أمله في "أن تسود الحكمة وضبط النفس ولغة الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة".
 

