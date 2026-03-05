لبنان
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مواقع العدوّ في إصبع الجليل
بدأت المقاومة الإسلامية عملياتها البطولية لليوم الخميس 05/03/2026 باستهداف مجاهديها لمواقع العدوّ "الإسرائيلي" في إصبع الجليل بصليات صاروخيّة.
بيان رقم (1):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:40 من فجر اليوم الخميس 05/03/2026 مواقع العدوّ الإسرائيلي في اصبع الجليل بصليات صاروخيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 05-03-2026
15 رمضان 1447 هـ