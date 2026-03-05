أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن الولايات المتحدة الأميركية ستندم بشدّة على ارتكابها جريمة إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا".

وكتب عراقتشي على حسابه عبر منصة "إكس": "احفظوا ذلك.. الولايات المتحدة ستندم بشدّة على إغراق الفرقاطة دنا".

ولفت عراقجي إلى أن "الولایات المتحدة ارتكبت فظاعة أخرى هذه المرة في البحر، بهجومها على الفرقاطة الإيرانية على بعد 2000 ميل من سواحل إيران".

وأوضح أن "الفرقاطة "دنا" كانت ضيفة البحرية الهندية، وهي تحمل نحو 130 من الطاقم، وجرى استهدافها في المياه الدولية من دون إنذار".

الكلمات المفتاحية