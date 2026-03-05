كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 

إيران

عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية
إيران

عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"

2026-03-05 12:49
77

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن الولايات المتحدة الأميركية ستندم بشدّة على ارتكابها جريمة إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا".

وكتب عراقتشي على حسابه عبر منصة "إكس": "احفظوا ذلك.. الولايات المتحدة ستندم بشدّة على إغراق الفرقاطة دنا".

ولفت عراقجي إلى أن "الولایات المتحدة ارتكبت فظاعة أخرى هذه المرة في البحر، بهجومها على الفرقاطة الإيرانية على بعد 2000 ميل من سواحل إيران".

وأوضح أن "الفرقاطة "دنا" كانت ضيفة البحرية الهندية، وهي تحمل نحو 130 من الطاقم، وجرى استهدافها في المياه الدولية من دون إنذار".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
إيران منذ 44 دقيقة
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"
إيران منذ ساعة
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
إيران منذ 4 ساعات
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إيران تحترم سيادة الأراضي التركية
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
إيران منذ 44 دقيقة
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"
إيران منذ ساعة
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" يعزي  باستشهاد الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ 4 ساعات
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
القوات الإيرانية تصدت لجماعات إرهابية انفصالية حاولت دخول إيران من الحدود الغربية
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة