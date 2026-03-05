أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامیة في بيان لها اليوم الخميس 05 آذار/مارس 2026، أن مقاتلي القوة البحرية في الحرس الثوري استهدفوا ناقلة نفط أميركية فجر اليوم في شمال الخليج الفارسي.

وأكدت العلاقات العامة لحرس الثورة أن الناقلة الأميركية أصيبت بصاروخ وهي تحترق الآن. لافتة إلى أنها كانت أعلنت سابقًا أنه "بناءً على القوانین والمقررات الدولية، ستكون قوانين المرور والملاحة عبر مضيق هرمز تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت الحرب".

وأضاف البيان: يجب على الجميع الخضوع لهذه القوانين، وقد حذرنا سابقًا من أن السفن العسكرية والتجارية وغيرها التابعة لأميركا والكيان الصهيوني والدول الأوروبية وحلفائهم، لن يُسمح لها بالمرور، وفي حال رصدها سيتم بعون الله استهدافها بكل تأكيد".



