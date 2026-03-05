حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في بيان من "انفجار اجتماعي مخيف، نتيجة التخلي الفاضح عن النازحين المتروكين في الشوارع والساحات يعانون شتى صنوف القهر والإذلال"، وقال "إن الإذلال الذي يتعرض له أهلنا في الشوارع والساحات، نتيجة العدوان الصهيوني بمختلف أشكاله العسكرية والتهجيرية يشكل حرب إبادة موصوفة، ويتطلب من كل الدول والهيئات الدولية والإنسانية التي تنادي بحقوق الإنسان موقفًا جديًا يلجم "إسرائيل" عن التمادي في غيها وغطرسته".

وأضاف: "ما يريعنا هو موقف التخلي الرسمي اللبناني عن هؤلاء النازحين الكرام الأعزاء وتركهم نهبة للقهر والذل. وقد استمعنا بالأمس إلى دولة رئيس الحكومة اللبنانية، وهو يتوجه بنداء للنازحين ويقول لهم: "لستم وحدكم وأنتم مسؤوليتنا جميعًا"، إلا أننا فوجئنا اليوم بالحكومة في واد آخر أمام هول المأساة الانسانية، فذهبت إلى ملاحقة ما أسمته الحرس الثوري في لبنان وفرضت التأشيرة على الإيرانيين القادمين إلى لبنان".

وتابع: "الأدهى من كل ذلك، أن الكيان الصهيوني أمام هذه التنازلات قرر مكافأة لبنان الرسمي بإفراغ الضاحية الجنوبية من أهلها وسكانها، وكان المشهد بعد ظهر اليوم مريعًا وداميًا في الشوارع والساحات في العاصمة بيروت، وما زال حيث النازحون بلا سقف ولا غطاء".

وختم: "أمام هذا الواقع، إننا نرفع الصوت عاليًا، وننبه بل نحذر من انفجار اجتماعي لن يستطيع أحد ضبطه، نتيجة الإذلال والقهر، الذي يتعرض له أهلنا، والله على ما نقول شهيد".



الكلمات المفتاحية