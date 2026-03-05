وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 11 شهرًا، بعدما ارتفعت بمقدار 5 سنتات أخرى للغالون، ليبلغ متوسط السعر في البلاد 3.25 دولار للغالون، وهو أعلى متوسط سعر خلال 11 شهرًا.

ويُعدّ الارتفاع البالغ 26 سنتًا للغالون منذ يوم الجمعة ردّ فعل على الحرب على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وقد حدثت معظم الزيادة خلال الأيام الثلاثة الماضية، رغم أن قفزة اليوم البالغة 5 سنتات تقل عن الزيادة المسجّلة يوم الأربعاء والبالغة 9 سنتات، وكذلك عن الارتفاع الحاد يوم الثلاثاء الذي بلغ 11 سنتًا، والذي شكّل أكبر زيادة في يوم واحد منذ تداعيات إعصار "كاترينا" عام 2005.

ومع ذلك، فإن الزيادة البالغة 25 سنتًا في أسعار الغاز خلال الأيام القليلة الماضية تُعدّ الأكبر خلال 3 أيام منذ آذار/مارس 2022، بعد فترة وجيزة من فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.



