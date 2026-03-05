كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي حرس الثورة الإيراني: تدمير 3 مسيرات "هيرمس" وأخرى "MQ-9" غربي البلاد

إيران

علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى
إيران

علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى

2026-03-05 18:40
105

أكّد بيان صادر عن 660 من علماء أهل السنة في محافظة سيستان وبلوتشستان شرق إيران، اليوم الخميس (5 آذار 2026)، أنّ الواجب الشرعي والتاريخي هو عدم السكوت إزاء هذا العدوان الأميركي و"الإسرائيلي".

وأفتى العلماء بأنّ "الجهاد ضد الكيان الصهيوني المجرم وحماته المستكبرين هو فريضة كبرى".

كذلك، دعا العلماء "أبناء المحافظة إلى اليقظة وتفويت الفرصة على مؤامرات وفتن الأعداء والجماعات المعادية ومرتزقة النهج البهلوي"، معلنين دعمهم الكامل للقوات المسلحة وحرس الثورة في الدفاع عن أمن البلاد.

ونعى العلماء قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي الذي نال فيض الشهادة بعد عمر من الجهاد.


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة الإيراني: تدمير 3 مسيرات
حرس الثورة الإيراني: تدمير 3 مسيرات "هيرمس" وأخرى "MQ-9" غربي البلاد
إيران منذ ساعة
علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى
علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
إيران منذ 6 ساعات
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
حرس الثورة الإيراني: تدمير 3 مسيرات
حرس الثورة الإيراني: تدمير 3 مسيرات "هيرمس" وأخرى "MQ-9" غربي البلاد
إيران منذ ساعة
علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى
علماء أهل السنة في سيستان وبلوتشستان: الجهاد ضد الصهاينة وحماتهم فريضة كبرى
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
الحرس الثوري: أصبنا ناقلة نفط أميركية بصاروخ شمال الخليج 
إيران منذ 6 ساعات
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية
عراقتشي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على إغراق الفرقاطة الإيرانية "دنا"
إيران منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة