أكّد بيان صادر عن 660 من علماء أهل السنة في محافظة سيستان وبلوتشستان شرق إيران، اليوم الخميس (5 آذار 2026)، أنّ الواجب الشرعي والتاريخي هو عدم السكوت إزاء هذا العدوان الأميركي و"الإسرائيلي".

وأفتى العلماء بأنّ "الجهاد ضد الكيان الصهيوني المجرم وحماته المستكبرين هو فريضة كبرى".

كذلك، دعا العلماء "أبناء المحافظة إلى اليقظة وتفويت الفرصة على مؤامرات وفتن الأعداء والجماعات المعادية ومرتزقة النهج البهلوي"، معلنين دعمهم الكامل للقوات المسلحة وحرس الثورة في الدفاع عن أمن البلاد.

ونعى العلماء قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي الذي نال فيض الشهادة بعد عمر من الجهاد.





