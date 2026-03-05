جرى اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية الفرنسية أنويل ماكرون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جرى خلاله بحث الوضع الداهم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وما استجد في الضاحية الجنوبية لـبيروت وتفريغها من سكانها، حيث اعتُبر أن هذا الأمر يشكل خطراً حقيقياً على لبنان.

وأشار بري إلى أنه تداول مع الرئيس الفرنسي عدداً من الاقتراحات التي من شأنها أن تسهم في وقف هذا الأمر. وكعادته، أبدى ماكرون اهتماماً كاملاً بهذه الاقتراحات، وأكد استعداده لإجراء الاتصالات اللازمة وإرسال المساعدات إلى لبنان على وجه السرعة.

كذلك،أجرى الرئيس الفرنسي اتصالًا هاتفيًا برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الذي طالبه بدوره بالتدخل لعدم استهداف الضاحية الجنوبية بعد تهديدات جيش العدو "الإسرائيلي" لسكانها كما طلب منه العمل على وقف اطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.

