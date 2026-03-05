كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

لبنان

اتصال بين بري وماكرون لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
لبنان

اتصال بين بري وماكرون لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان

2026-03-05 19:40
35

جرى اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية الفرنسية أنويل ماكرون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جرى خلاله بحث الوضع الداهم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وما استجد في الضاحية الجنوبية لـبيروت وتفريغها من سكانها، حيث اعتُبر أن هذا الأمر يشكل خطراً حقيقياً على لبنان.

وأشار بري إلى أنه تداول مع الرئيس الفرنسي عدداً من الاقتراحات التي من شأنها أن تسهم في وقف هذا الأمر. وكعادته، أبدى ماكرون اهتماماً كاملاً بهذه الاقتراحات، وأكد استعداده لإجراء الاتصالات اللازمة وإرسال المساعدات إلى لبنان على وجه السرعة.

كذلك،أجرى الرئيس الفرنسي اتصالًا هاتفيًا برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الذي طالبه بدوره بالتدخل لعدم استهداف الضاحية الجنوبية بعد تهديدات جيش العدو "الإسرائيلي" لسكانها كما طلب منه العمل على وقف اطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري الاعتداءات الصهيونية على لبنان ايمانويل ماكرون
إقرأ المزيد
المزيد
اتصال بين بري وماكرون لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
اتصال بين بري وماكرون لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
لبنان منذ 32 دقيقة
الحكومة تطلق موقعين إلكترونيين لتزويد المواطنين بمعلومات مراكز الإيواء
الحكومة تطلق موقعين إلكترونيين لتزويد المواطنين بمعلومات مراكز الإيواء
لبنان منذ 57 دقيقة
الشيخ الخطيب: ما يريعنا هو موقف التخلي الرسمي اللبناني عن النازحين
الشيخ الخطيب: ما يريعنا هو موقف التخلي الرسمي اللبناني عن النازحين
لبنان منذ ساعتين
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 5 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 5 آذار 2026
لبنان منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
اتصال بين بري وماكرون لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
اتصال بين بري وماكرون لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
لبنان منذ 32 دقيقة
الشيخ الخطيب: ما يريعنا هو موقف التخلي الرسمي اللبناني عن النازحين
الشيخ الخطيب: ما يريعنا هو موقف التخلي الرسمي اللبناني عن النازحين
لبنان منذ ساعتين
عدوان واسع يطال لبنان: غارات عنيفة من الجنوب إلى الشمال  
عدوان واسع يطال لبنان: غارات عنيفة من الجنوب إلى الشمال  
لبنان منذ 16 ساعة
23 عملية للمقاومة: التصدي لتحركات العدو عند الحدود واستهداف مواقعه في عمق الكيان
23 عملية للمقاومة: التصدي لتحركات العدو عند الحدود واستهداف مواقعه في عمق الكيان
لبنان منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة