لبنان

مفتي صور يتفقد أوضاع المدينة بعد الاعتداءات ويؤكد ضرورة دعم النازحين ومنع تفريغ الجنو
لبنان

مفتي صور يتفقد أوضاع المدينة بعد الاعتداءات ويؤكد ضرورة دعم النازحين ومنع تفريغ الجنو

2026-03-05 21:44
جال مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله في مدينة صور متفقدًا أوضاعها بعد الاعتداءات التي تعرضت لها مؤخرًا، يرافقه وفد من الفاعليات.

واطّلع الشيخ عبد الله، خلال الجولة، من رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، في مقر وحدة إدارة الكوارث، وبحضور المسؤول التنظيمي لحركة أمل في إقليم جبل عامل المهندس علي إسماعيل، وأعضاء من قيادة الإقليم، ومدير مكتب مجلس الجنوب في صور المهندس حسن هاني، ومدير وحدة إدارة الكوارث مرتضى مهنا، على عمل وحدة إدارة الكوارث في الاتحاد، ولا سيما الجهود المبذولة لتأمين مستلزمات الإيواء للنازحين ومتابعة شؤونهم في هذه المرحلة الصعبة.

وشدد الشيخ عبد الله على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية لمساندة الأهالي والنازحين والتخفيف من معاناتهم وتثبيتهم في أرضهم، محذرًا من تفريغ الجنوب من أهله، ومؤكدًا وجوب تقديم كل المساعدة للنازحين. وقال: يجب أن يكون النزوح من الجنوب إلى الجنوب لنستقر في القرى لمواجهة التحديات.

كما زار مفتي صور والوفد المرافق مطرانية صور للروم الكاثوليك، حيث التقى المطران جورج إسكندر، وجرى البحث في الأوضاع العامة في المدينة والجنوب، مع التأكيد على التضامن بين مختلف المكونات في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

الاعتداءات الصهيونية على لبنان صور النازحون
