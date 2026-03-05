كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت وإخلاء مرضى من عدة مستشفيات بعد إنذارات للعدو
نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت وإخلاء مرضى من عدة مستشفيات بعد إنذارات للعدو

2026-03-05 22:12
شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة بعدما أصبحت شبه خالية من سكانها، حيث سُجّل إرباك كبير لدى العديد من العائلات التي غادرت منازلها من دون أن تعرف وجهتها، فاتجهت أعداد منها نحو طريق المطار وعمدت إلى الوقوف إلى جانب الطرقات.

وتسود حالة من التوتر والهلع الشديدين في الضاحية الجنوبية عقب إنذار وجّهه جيش العدو الإسرائيلي إلى عدد من أحيائها، في وقت تشهد فيه الطرق ازدحامًا خانقًا، ولا سيما أن العديد من سكان الضاحية لم يغادروا منازلهم وأحيائهم إلا مع بدء القصف والغارات.

وتشهد الطرق والشوارع عند مداخل ومخارج العاصمة بيروت شرقًا وغربًا وفي ضواحيها زحمة سير خانقة، نتيجة حركة النزوح الكبيرة من الضاحية الجنوبية. وناشد العالقون في الطرق المعنيين العمل على تسهيل المرور وفتح الطرق وتنظيم حركة السير، ولا سيما أنهم عالقون منذ أكثر من ساعتين.

كما شوهد عدد كبير من المواطنين يسيرون على الأقدام وهم يحملون أمتعتهم وما تمكنوا من حمله، عقب توجيه جيش العدو الصهيوني إنذارات إلى أحياء عديدة في الضاحية الجنوبية.

في غضون ذلك، أعلن الصليب الأحمر عن  قام فرقه  بإخلاء 6 مرضى من مستشفى الساحل و14 مريضاً من مستشفى بهمن ، جرى نقلهم الى مستشفيات خارج بيروت وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.

والمهمة مستمرة من أجل إخلاء عدد من المرضى من مستشفى الرسول الأعظم (ص) بانتظار تأمين أماكن لهم في مستشفيات اخرى من قبل وزارة الصحة العامة".

