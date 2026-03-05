صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لـوزارة الصحة العامة اللبنانية عدد من البيانات حول تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان.

غارة على مخيم البداوي

في السياق نفسه أعلن المركز أن غارة للعدو استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وأشار بيان لاحق إلى أن حصيلة العدوان الصهيوني منذ فجر الاثنين 2 آذار/ مارس 2026 وحتى منتصف ليل الأربعاء 4 آذار/ مارس 2026 ارتفعت إلى 77 شهيدًا و527 جريحًا، مع استمرار استقبال المستشفيات المزيد من الإصابات.

وفي تحديث جديد، أعلنت الوزارة أن الحصيلة ارتفعت منذ فجر الاثنين 2 آذار/ مارس 2026 وحتى بعد ظهر الخميس 5 آذار إلى 102 شهيد و638 جريحًا، مرجحةً ارتفاع الأعداد مع استمرار وصول مصابين إلى المستشفيات.

شهداء في مشغرة

كما أعلن المركز أن غارة صهيونية استهدفت منزلًا في بلدة مشغرة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلة تبلغ خمس سنوات وطفل يبلغ سبع سنوات، إضافة إلى إصابة مواطنة بجروح.

شهداء وجرحى في لبايا

وفي بلدة لبايا، أدت غارة للعدو استهدفت منزلًا إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، من بينهم طفلتان في حالة حرجة.

