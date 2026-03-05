أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن "مطار بيروت ما زال مفتوحا، والرحلات في مواعيدها، والأجواء اللبنانية غير مغلقة"،

رسامني ترأس اجتماعاً بحث في مشروع توسعة أوتوستراد جونيهرسامني: مطار بيروت ما زال مفتوحا والعمل جار لتحييد مطار بيروت والطريق المؤدية اليه نافيا "ما يتم تداوله عن إلغاء كامل للرحلات"، ومشددا على أن "الإجراءات تُتابَع بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ التدابير المناسبة وفق تطورات الوضع"، داعيا إلى "تحييد طريق المطار وتأمين مرور المسافرين".

كما لفت رسامني إلى أن "الاتصالات مستمرة مع جهات دولية ومعنية لتحييد مطار بيروت والطريق المؤدية إليه". وأكد أن "الحكومة تتابع التطورات الأمنية عن كثب"، لافتا إلى أن "اجتماعات وزارية يومية ستعقد عند العاشرة صباحا في السرايا الحكومية لمواكبة المستجدات الأمنية واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التطورات المتسارعة".

وشدد الوزير رسماني على أن "الحكومة تبذل أقصى ما تستطيع، في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها".



الكلمات المفتاحية