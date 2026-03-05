كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-03-05 23:54
39

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني مساء يوم الخميس 5 آذار/مارس 2026، عن انطلاق الموجة الحادية والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت الرمز "يا معزّ المؤمنين"، تيمنًا بذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى (ع).

وأكد البيان أن العملية مركّبة وشملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف لصواريخ "خيبر" الانشطارية التي استهدفت أهدافًا حيوية في قلب "تل أبيب".

ذعر في "تل أبيب" وأضرار جسيمة
وأقرّت صحيفة "هآرتس" العبرية بوقوع أضرار كبيرة في مبانٍ عدة بمواقع وسط الكيان إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة، فيما وصفت وسائل إعلام العدو الحالة السائدة بـ"الذعر الشامل" الذي اجتاح منطقة وسط "إسرائيل" نتيجة الفشل الذريع للمنظومات الدفاعية في التصدي للصواريخ الإيرانية.

وأكدت تقارير إعلام العدو أن الصواريخ وصلت إلى أهدافها دون أن تعترضها أي منظومة دفاعية، وهو ما وثقته مقاطع فيديو تظهر إصابات مباشرة في قلب "تل أبيب".
 


هذا، وأفادت قناة "الجزيرة" بسماع دوي انفجارات ضخمة في "تل أبيب" وغرب رام الله، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار مجددًا في "تل أبيب" الكبرى وأسدود ومحيطهما، ورصدت كاميرات المستوطنين صواريخ انشطارية في سماء الأراضي المحتلة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من المقذوفات بكثافة، مما زاد من تعقيد مهمة الدفاعات الجوية الصهيونية التي بدت عاجزة تمامًا أمام هذه التكنولوجيا العسكرية الجديدة.

 

تأتي هذه الموجة الحادية والعشرون لتؤكد إصرار الجمهورية الإسلامية على استمرار الردع وتدفيعه ثمنًا باهظًا للعدوان الصهيو - أميركي، مع تحذيرات إيرانية من أن القادم سيكون أكثر إيلامًا إذا لم يتوقف العدوان.

