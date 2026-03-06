كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي اللواء نائيني يتوعد بأسلحة "مفاجئة": مستعدون لحرب طويلة واستنزاف كامل لمخزون العدو

لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 6 آذار 2026
لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 6 آذار 2026

2026-03-06 02:14
84

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، يوم الجمعة 6 آذار 2026 تجمّعًا لآليات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة، كما استهدفوا تجمّعًا آخر لآليات جيش العدوّ المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام وحقّقوا إصابات مباشرة في صفوفها وأجبروها على التراجع.

كذلك استهدفت المقاومة الإسلامية موقع المالكية بصلية صاروخية.

 بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 من اليوم الجمعة 06/03/2026، تجمّعًا لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 06-03-2026‏
16 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:40 من فجر اليوم الجمعة 06/03/2026 تجمّعًا لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام وحقّقوا إصابات مباشرة في صفوفها وأجبروها على التراجع.  

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 06-03-2026‏
16 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 فجر اليوم الجمعة 06/03/2026 موقع المالكية بصلية صاروخية.  

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 06-03-2026‏
16 رمضان 1447 هـ
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 6 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 6 آذار 2026
لبنان منذ ساعة
بأس المقاومة يضرب عمق الاحتلال: 9 عمليات نوعية استهدفت تجمعات ومواقع وثكنات للعدو
بأس المقاومة يضرب عمق الاحتلال: 9 عمليات نوعية استهدفت تجمعات ومواقع وثكنات للعدو
لبنان منذ 3 ساعات
رسامني: مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي ولا إلغاء للرحلات
رسامني: مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي ولا إلغاء للرحلات
لبنان منذ 4 ساعات
تصاعد حصيلة العدوان على لبنان: 102 شهيد و638 جريحاً وغارات على طرابلس والبقاع الغربي
تصاعد حصيلة العدوان على لبنان: 102 شهيد و638 جريحاً وغارات على طرابلس والبقاع الغربي
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 6 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 6 آذار 2026
لبنان منذ ساعة
استنزاف الميزانية الأميركية: 11 مليار دولار تكلفة 4 أيام من الحرب على إيران
استنزاف الميزانية الأميركية: 11 مليار دولار تكلفة 4 أيام من الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
بأس المقاومة يضرب عمق الاحتلال: 9 عمليات نوعية استهدفت تجمعات ومواقع وثكنات للعدو
بأس المقاومة يضرب عمق الاحتلال: 9 عمليات نوعية استهدفت تجمعات ومواقع وثكنات للعدو
لبنان منذ 3 ساعات
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية القواعد التابعة لجيش العدو
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية القواعد التابعة لجيش العدو
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة